Roma rapina a Ponte Lungo | bloccato il 21enne recidivo

Un ragazzo di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato un minorenne a Ponte Lungo. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha sottratto denaro e un telefono cellulare dal ragazzo di 17 anni, che si trovava nella zona al momento dell’episodio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo immediato fermo.

Un giovane di 21 anni, già conosciuto dalle autorità, è stato catturato dai carabinieri dopo aver sottratto denaro e un dispositivo mobile a un ragazzo di 17 anni nella zona di Ponte Lungo. L’intervento rapido del Nucleo Radiomobile di Roma ha permesso il recupero immediato dei beni e l’arresto del sospettato. L’episodio si è consumato nella tarda serata di ieri, proprio nei pressi della stazione della metropolitana. Il soggetto ha utilizzato la minaccia per impossessarsi di una piccola somma di denaro e del telefono cellulare della vittima. Il blitz del Nucleo Radiomobile a Ponte Lungo. La cattura è avvenuta grazie a un servizio di controllo del territorio che vedeva i militari impegnati in zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, rapina a Ponte Lungo: bloccato il 21enne recidivo Pugno alla compagna, rapina e furto dell’auto: 21enne bloccato a Lucca mentre tenta la fuga all’esteroLUCCA – Si è conclusa con l’apertura delle porte del carcere la mattinata di terrore vissuta ieri da una giovane donna lucchese. Rapina un bar con una pistola giocattolo a Nardò vicino Lecce, arrestato 42enne recidivoUn uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il... Si parla di: Roma, al via i lavori per il Ponte dei Congressi, sarà terminato nel 2031. Tentata rapina a un diciassettenne a Ponte Lungo. Arrestato un ventunenneIl ragazzo è stato colto di sorpresa mentre camminava in va Acqui, a pochi metri dalla fermata della metropolitana Ponte Lungo, poco più lontano Piazza Re di Roma. Insomma, una zona molto frequentata ... rainews.it Roma. Metro Ponte Lungo, 21enne arrestato per rapina a un minore: cellulare e denaro recuperatiRoma, rapina a un 17enne vicino alla metro Ponte Lungo: arrestato un 21enne già noto alle forze dell’ordine, refurtiva recuperata. ilquotidianodellazio.it