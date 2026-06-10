Assisi fermato durante un controllo | arrestato spacciatore con cocaina
Durante un controllo, un veicolo è stato fermato e il conducente è stato arrestato per detenzione di cocaina. Gli agenti hanno notato un cambio improvviso di direzione e hanno fermato l’auto. Durante la perquisizione, sono stati trovati materiale da confezionamento e droga nascosti nel veicolo. Il conducente è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Cosa ha spinto il conducente a cambiare direzione improvvisamente? Come hanno fatto gli agenti a individuare il materiale da confezionamento? Quale quantità di denaro contante è stata sequestrata durante l'ispezione? Perché il controllo stradale si è trasformato in un arresto per spaccio??? In Breve Sequestrati 5 grammi di cocaina e materiale per confezionamento dosi. Ritrovati 210 euro in contanti nelle tasche del ventottenne. L'arresto avviene dopo un cambio di direz . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Arrestato allaeroporto di Perugia: 38enne albanese deve scontare oltre 10 anni di carcere
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