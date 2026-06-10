Assisi fermato durante un controllo | arrestato spacciatore con cocaina

Notizia in breve

Durante un controllo, un veicolo è stato fermato e il conducente è stato arrestato per detenzione di cocaina. Gli agenti hanno notato un cambio improvviso di direzione e hanno fermato l’auto. Durante la perquisizione, sono stati trovati materiale da confezionamento e droga nascosti nel veicolo. Il conducente è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.