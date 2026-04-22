Finge un malore durante il controllo | arrestato con cocaina e oltre 2.300 euro in contanti

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di contrasto allo spaccio, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 35 anni di origini marocchine. L'uomo ha tentato di nascondere le sostanze stupefacenti fingendo un malore durante un controllo di routine. Nella sua disponibilità sono stati trovati circa 2.300 euro in contanti e una quantità di cocaina.

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato, nell’ambito di un servizio mirato contro lo spaccio, ha arrestato un marocchino di 35 anni.Il fermo è scattato in via Osteria Bianca, nella frazione di Ponte a Elsa, dove gli agenti del Commissariato di Empoli hanno controllato l’uomo, ritenuto vicino.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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