Spaccio di cocaina fermato e arrestato dopo un controllo

Nella notte del 5 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo di 30 anni nel centro di Taranto durante un normale servizio di pattuglia. Dopo un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze illegali e, di conseguenza, è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Tarantini Time Quotidiano È finito agli arresti domiciliari un 30enne di Taranto, fermato nella notte del 5 aprile dai Carabinieri della Sezione Radiomobile durante un servizio di pattugliamento nel centro cittadino. I militari hanno notato l’uomo mentre era alla guida di un’auto e hanno deciso di procedere al controllo dopo aver osservato un atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il 30enne avrebbe tentato di disfarsi di un involucro in cellophane. Il successivo accertamento ha permesso di recuperare e sequestrare diverse dosi di cocaina, già suddivise e presumibilmente destinate allo spaccio. Secondo le prime valutazioni, la sostanza avrebbe consentito la preparazione di circa 20 dosi, con un guadagno di alcune centinaia di euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spaccio di cocaina, fermato e arrestato dopo un controllo Leggi anche: Fermato per un controllo, nella tasca del gilet aveva due dosi di cocaina: arrestato per spaccio Sequestrati 200 kg di cocaina Arrestato un 23enne a Roma Temi più discussi: Senise, arrestato per spaccio di droga; La Polizia di Stato arresta un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti: sequestrati oltre 2 etti e mezzo di cocaina e circa 7000 euro - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Elmas, 22enne arrestato per spaccio di cocaina; Spaccio di cocaina a Torchiarolo, arrestato un 57enne incensurato. Taranto, fermato con dosi di cocaina in auto: arrestato 30enneArresto per spaccio di cocaina a Taranto: 30enne fermato dai Carabinieri in centro e posto ai domiciliari. Sequestrate circa 20 dosi. pugliapress.org Taranto, arrestato 30enne con dosi di cocaina pronte per lo spaccioArrestato un 30enne a Taranto con dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Fermato durante un controllo notturno. trmtv.it In scooter con marijuana e hashish: arrestato 19enne Il 19enne deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.... - facebook.com facebook