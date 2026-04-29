Una banda responsabile di furti ai bancomat e alle poste nel Nord-Ovest è stata smantellata dalla polizia, che ha eseguito 11 misure cautelari e sequestrato esplosivi. L'indagine ha portato alla cattura di diversi sospetti coinvolti in assalti con esplosivi ai danni di sportelli automatici e uffici postali. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali per la gravità delle azioni e l’ampiezza dell’operazione.

È di 11 soggetti sottoposti a misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri, che ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale responsabile di furti aggravati e tentativi di furto ai danni di istituti di credito nel Nord-Ovest. Le indagini, avviate nel dicembre 2023, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Vercelli e hanno coinvolto anche i Comandi Provinciali di Torino e Foggia. Le indagini e la collaborazione tra province Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio da una complessa attività investigativa iniziata nel dicembre 2023. Grazie a un...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vercelli, spaventosi assalti con esplosivi ai bancomat e alle poste: banda sgominata, i dettagli dell'indagine

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