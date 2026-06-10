Asma nei bambini uno studio assolve i gatti | Nessun rischio da convivenza con i mici

Uno studio ha evidenziato che convivere con i gatti non aumenta il rischio di sviluppare asma nei bambini. Le crisi asmatiche nei più piccoli possono essere scatenate da vari fattori, ma secondo le analisi condotte, la presenza dei felini domestici non rappresenta un pericolo. La ricerca si è concentrata sull’associazione tra esposizione ai gatti e l’insorgenza dell’asma infantile, escludendo questa variabile come causa diretta delle crisi respiratorie.

(Adnkronos) – Cosa scatena l'asma nei piccoli? Le 'scintille' di una crisi possono essere diverse. Ma da uno studio arriva una buona notizia per gli amanti degli animali. Micio è stato assolto: secondo la nuova ricerca pubblicata sulla rivista 'Frontiers in Allergy', convivere con i gatti non peggiora l'asma nei bambini. Il lavoro è un'analisi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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