Asma nei bambini | spirometrie gratuite all’ospedale di Chieti

Il 14 maggio presso l’ospedale di Chieti sarà possibile sottoporsi gratuitamente a esami spirometrici dedicati a bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni. L’iniziativa mira a offrire un servizio di diagnosi precoce per individuare eventuali problemi respiratori, in particolare asma. L’appuntamento si rivolge a famiglie interessate a verificare lo stato di salute dei giovani e a ricevere consigli medici specifici.

Il prossimo 14 maggio, nell’ospedale di Chieti, si effettueranno spirometrie gratuite per bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni. Le valutazioni si terranno dalle ore 15.30 alle 19, nella piastra ambulatoriale, al 7° livello, corpo A-B. Per prenotare è necessario telefonare allo 0871.357379 il 12.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chieti, spirometrie gratuite per bambini: la prevenzione dell’asma? Cosa scoprirai Come riconoscere i segnali dell'asma nei bambini durante lo sport? Chi può prenotare la spirometria gratuita all'Ospedale di Chieti?... Asma bambini, in oltre 55 centri italiani spirometrie gratuite per la Giornata mondiale 2026. Gli esperti: “Sintomi spesso sottovalutati, anche le App possono aiutare”Una malattia respiratoria cronica che colpisce circa un bambino su dieci nei Paesi occidentali, ma che viene ancora troppo spesso sottovalutata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Asma nei bambini, spirometrie gratis il 14 maggio all'ospedale di Chieti; Asma nei bambini, spirometrie gratis il 14 maggio all'ospedale di Chieti; Giornata mondiale dell’asma, spirometrie gratuite per i bambini in oltre 55 centri SIMRI; Giornata Mondiale dell’Asma, a maggio spirometrie gratuite per i bambini in oltre 55 centri SIMRI su tutto il territorio nazionale. Asma nei bambini, spirometrie gratis il 14 maggio all'ospedale di ChietiValutazioni spirometriche gratuite per bambini e adolescenti da 6 a 17 anni giovedì 14 maggio, dalle 15.30 alle 19, nell'Ospedale di Chieti. L'iniziativa è promossa dal Centro regionale di allergologi ... rainews.it Giornata dell'Asma, spirometrie gratuite per bambini in oltre 55 centri specializzatiE' la malattia respiratoria cronica più diffusa in età pediatrica e nei Paesi occidentali colpisce circa 1 bambino su 10. (ANSA) ... ansa.it In occasione del World Asthma Day, richiamiamo l’attenzione sull’importanza di una corretta informazione sull’asma, una patologia respiratoria cronica che richiede diagnosi, monitoraggio e gestione consapevole. Il tema 2026, “Access to anti-inflammatory i - facebook.com facebook Asma nei bambini, spirometrie gratis il 14 maggio all'ospedale di Chieti x.com