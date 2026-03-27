A Lecco, presso il Palataurus, si terrà la seconda edizione del World Cat Show nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile, dopo quattro anni di attesa. L’evento vedrà l’esposizione di numerosi gatti provenienti da diverse parti del mondo, con l’obiettivo di mettere in mostra esemplari ritenuti tra i più belli e particolari.

Torna il "World cat show" con protagonisti Persiani, Siberiani, Sphynx, Gatti pecora e altri. Quando e dove andrà in scena l'evento I gatti più belli del mondo in mostra sul lago. Dopo quattro anni di attesa, sabato 11 e domenica 12 aprile al Palataurus di Lecco andrà infatti in scena la seconda edizione del World Cat Show. L'evento, promosso dalla Fiaf (Federazione italiana associazioni feline) sotto l'egida della prestigiosa World Cat Federation (Wcf), si terrà con il patrocinio del Comune di Lecco. “La Fiaf prosegue la sua missione di divulgazione della cultura felina portando a Lecco espositori italiani e internazionali. Oltre ai maestosi Persiani, ai giganti Norvegesi e Siberiani e ai popolarissimi British, il pubblico potrà scoprire rarità assolute difficilmente visibili in altre esposizioni”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Tutti pazzi per i gatti: a Lecco una mostra mondiale felina con i mici più belli e particolari

Articoli correlati

Dynastic Jewels, in mostra tutti i gioielli più belli e preziosi appartenuti a re e regineA ospitarla è lo splendido Hôtel de La Marine, palazzo del 1757 affacciato su Place de la Concorde: nelle sue sale sono esposti 130 capolavori d'arte...

Tutti pazzi per il Beato Angelico a Firenze. I segreti del successo di una mostra da recordOltre 250mila visitatori in 4 mesi, dal 26 settembre al 25 gennaio: sono i numeri di Beato Angelico, una mostra dei record.

IL GATTINO HA FATTO UN SALTO DAVVERO TERRIFICANTE! #virale #animali

Una raccolta di contenuti su Tutti pazzi

Temi più discussi: Tutti pazzi per i fiori nel Chiostro della Certosa; A volte ritornano | Perché nel 2026 sono tutti pazzi per il cavolo; Tutti pazzi per i libri, l’inchiesta. Viaggio tra storie e avventure; Tutti pazzi per Boccaccio: indagine su un caso di editoria e censura nella Venezia del Settecento.

Tutti pazzi per Anguissa: guardate cosa è successo all'esterno del centro sportivo | VideoUltime notizie Napoli - Tutti pazzi per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista della SSC Napoli è stato preso d'assalto dai tifosi azzurri all'esterno del Training Center di Castel Volturno: il centr ... msn.com

Tutti pazzi per Chanel, e il merito è di Matthieu Blazy (e della sua capacità di diventare virale)Ormai è un dato di fatto: Chanel è di nuovo il brand del desiderio. Se dovessimo avere un'unica certezza che riguarda il mondo moda in questo mese di marzo, sarebbe ... ilmessaggero.it

Tutti pazzi per Evan Ndicka La Roma potrebbe decidere di sacrificare il difensore per questioni di bilancio ed è pronta a prendere in considerazione offerte dai 40 milioni di euro in su - facebook.com facebook