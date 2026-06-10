Ascolti tv 9 giugno 2026 | Il matrimonio del mio migliore amico 14.1% Un nuovo inizio 14.4% Affari tuoi 22.6% La Ruota della Fortuna 24.4% | Dati Auditel

Martedì 9 giugno 2026, la serata televisiva ha visto una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1, “Il matrimonio del mio migliore amico” ha registrato il 14,1% di share, mentre su Canale 5, “Un nuovo inizio” ha ottenuto il 14,4%. “Affari tuoi” ha raggiunto il 22,6%, e “La Ruota della Fortuna” il 24,4%.

Ascolti tv di martedì 9 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il matrimonio del mio migliore amico ” contro “ Un nuovo inizio “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 9 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il matrimonio del mio migliore amico vs Un nuovo inizio Auditel del 9 giugno 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il matrimonio del mio migliore amico” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto? Rai 1: Il matrimonio del mio migliore amico, la commedia romantica del 1997, diretta da P. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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