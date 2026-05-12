Ascolti tv 11 maggio 2026 | Ulisse – Il piacere della scoperta 17.4% I Cesaroni 7 14.5% Affari Tuoi 24.1% La Ruota della Fortuna 24.7% | Dati Auditel

Nella serata del 11 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una competizione tra programmi di Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1, “Ulisse – Il piacere della scoperta” ha ottenuto il 17,4% di share, mentre su Canale 5, “I Cesaroni 7” ha raggiunto il 14,5%. I programmi più seguiti della serata sono stati “Affari Tuoi” con il 24,1% e “La Ruota della Fortuna” con il 24,7%.

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