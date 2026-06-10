Nella serata di ieri, martedì 9 giugno 2026, su Rai1 Il matrimonio del mio migliore amico interessa 2.142.000 spettatori pari al 14.1% di share dalle 21:43 alle 23:32. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 1.868.000 spettatori con uno share del 14.4% dalle 22 alle 00:10. Su Rai2, dopo la presentazione (662.000 – 3.7%), Storie al Bivio di Sera intrattiene 534.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 The Assassin incolla davanti al video 715.000 spettatori (5.2%). Su Rai3, dopo la presentazione (706.000 – 3.8%), Indovina Chi Viene a Cena Cult segna 1.128.000 spettatori con il 7% (Extra a 739.000 e il 5.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (450. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 9 Giugno 2026. Il matrimonio del mio migliore amico 14.1% (2.142) vs Un Nuovo Inizio 14.4% (1.868), super Floris all’11.4%

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