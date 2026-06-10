L'Ascoli Calcio ha rinnovato i contratti di Francesco Tomei e Matteo Patti fino al 2029. La società ha deciso di consolidare la guida tecnica e quella sportiva, puntando a mantenere stabilità e continuità. La promozione in serie B è stata già celebrata, ora l’obiettivo è rafforzare la squadra per la categoria superiore. I tifosi attendono ulteriori sviluppi in vista della prossima stagione.

Ascoli Piceno, 10 giugno 2026 - I tifosi dell'Ascoli non aspettavano altro. Dopo aver festeggiato la promozione restava solo un tassello, blindare allenatore e direttore sportivo. Ecco allora che, dopo le 22 del 10 giugno, è arrivata la notizia: Francesco Tomei e Matteo Patti hanno rinnovato fino al 2029. Lo ha fatto sapere la società attraverso un comunicato ufficiale. "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il rinnovo dei contratti del Direttore Sportivo Matteo Patti e dell’allenatore Francesco Tomei che hanno sottoscritto un nuovo accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. La decisione della Società rappresenta la naturale conseguenza del percorso straordinario compiuto nella stagione appena conclusa, culminata con la vittoria dei playoff e la conquista della promozione in Serie B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli Calcio, Francesco Tomei e Matteo Patti fino al 2029. Ora si può pensare alla serie B

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