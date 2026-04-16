Calcio serie C il Perugia continua a pensare al Campobasso Verre si ferma all' antivigilia

Nel calcio di serie C, il Perugia si concentra sulla partita contro il Campobasso, mentre Verre ha interrotto l’attività all’antivigilia. Intanto, si continua a discutere delle implicazioni del caso Ternana, anche se la squadra sembra preferire concentrarsi sugli impegni in campo. La situazione rimane complessa e ancora in evoluzione, senza che siano state prese decisioni definitive o annunci ufficiali.

A tenere banco sono sempre gli sviluppi che il campionato potrebbe avere circa il caso Ternana, ma l'ambiente del Perugia sa bene che bisogna pensare al campo. Anzi, al Campobasso.Già, perché occorre conquistare ancora il punto che manca per ottenere la salvezza matematica ma non sarà facile in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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