Il capolavoro di Tomei | l’Ascoli torna in Serie B dopo due anni

Da notizieaudaci.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ascoli ha ottenuto la promozione in Serie B dopo due stagioni, vincendo i playoff. Rizzo Pinna, Silipo e Milanese hanno segnato i gol decisivi per la vittoria. La squadra torna in categoria superiore e festeggia il risultato dopo la fine della competizione. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione bianconera, che ha conquistato l’obiettivo promozione. La promozione viene ufficializzata al termine della gara di ritorno dei playoff.

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Dai playoff alla festa bianconera: Rizzo Pinna, Silipo e Milanese firmano la promozione. L’attesa è finita. L’ Ascoli torna in Serie B e lo fa nel modo più bello possibile, davanti al proprio pubblico, in uno stadio Del Duca trasformato in una bolgia bianconera. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Francesco Tomei supera con un netto 3-0 l’Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff e riconquista la categoria cadetta a due anni dalla dolorosa retrocessione. Una promozione costruita con pazienza, qualità e identità. Non soltanto una vittoria in una finale, ma il coronamento di un percorso iniziato mesi fa e portato avanti senza mai perdere convinzione, nemmeno nei momenti più complicati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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