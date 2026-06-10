Gli studenti hanno partecipato a una gara di arrampicata sulla parete del Politecnico, trasformando un evento di premiazione in una sfida verticale. La competizione ha coinvolto giovani provenienti da diversi corsi di studio, con alcuni guidati da istruttori specializzati. L’attività si è svolta all’interno di un percorso predisposto all’interno dell’ateneo, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra tra i partecipanti.

Come hanno trasformato una premiazione in una sfida verticale? Chi ha guidato gli studenti durante l'arrampicata sulla parete? Perché l'artigianato è stato collegato alla disciplina dell'arrampicata sportiva? Quali competenze tecniche si possono imparare affrontando una parete??? In Breve Il contest ha registrato quasi 20mila voti tra cittadini, imprese e scuole. L'alpinista Fabio Palma ha guidato la sessione di arrampicata presso il Politecnico. Il progetto . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artigianato e sfida: gli studenti scalano la parete del Politecnico

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