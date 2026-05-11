Mattarella agli studenti del Politecnico | Sbagliare è prezioso

Il presidente della Repubblica ha incontrato gli studenti del Politecnico, sottolineando come sbagliare rappresenti un passaggio fondamentale nel processo di apprendimento. La sua riflessione, che ha preso origine dall’architettura, ha poi affrontato il valore del metodo e dell’esperienza nel conoscere e nel crescere. L’evento ha visto partecipanti provenienti da diverse facoltà e ha suscitato interesse tra i presenti per il messaggio di apertura e di stimolo alla sperimentazione.

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