Mattarella agli studenti del Politecnico | Sbagliare è prezioso
Il presidente della Repubblica ha incontrato gli studenti del Politecnico, sottolineando come sbagliare rappresenti un passaggio fondamentale nel processo di apprendimento. La sua riflessione, che ha preso origine dall’architettura, ha poi affrontato il valore del metodo e dell’esperienza nel conoscere e nel crescere. L’evento ha visto partecipanti provenienti da diverse facoltà e ha suscitato interesse tra i presenti per il messaggio di apertura e di stimolo alla sperimentazione.
Una lezione che parte dall’architettura ma finisce per toccare il metodo stesso della conoscenza. Sergio Mattarella è intervenuto in mattinata alla Fondazione Renzo Piano, all'interno del Campus Leonardo del Politecnico di Milano, dove ha seguito un momento didattico tenuto dall'architetto senatore a vita insieme a un gruppo di studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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