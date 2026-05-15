La Supply Chain Challenge di Makeitalia torna al Politecnico di Bari | il 27 maggio la sfida tra gli studenti di ingegneria gestionale

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 27 maggio, il Politecnico di Bari ospiterà la fase locale della Supply Chain Challenge, il campionato nazionale organizzato da Makeitalia. L’evento vedrà gli studenti del corso di Gestione della produzione industriale, sotto la guida dei docenti Francesco Facchini e Giorgio Mossa, confrontarsi su tematiche legate alla gestione della catena di approvvigionamento. Questa tappa rappresenta una delle molte che si svolgono in diverse città italiane, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nelle sfide pratiche del settore.

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La Supply Chain Challenge, il Campionato Nazionale di Supply Chain promosso da Makeitalia, farà tappa al Politecnico di Bari nella giornata di mercoledì 27 maggio, coinvolgendo gli studenti del corso “Gestione della produzione industriale” dei professori Francesco Facchini e Giorgio Mossa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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