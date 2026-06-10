Se Alessandro Nunziante arriva alla guida della squadra, i tifosi dell'Arezzo potranno contare su un allenatore con esperienza nel settore. L’interesse verso il suo eventuale ingaggio è aumentato tra la tifoseria, che vede in questa scelta un segnale positivo per la prossima stagione. La società sta valutando l’ingaggio e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a tempi o condizioni dell’eventuale accordo.

L’entusiasmo attorno all’Arezzo continua a crescere e, se il nome giusto per la porta sarà quello di Alessandro Nunziante, i tifosi amaranto hanno più di un motivo per guardare con fiducia alla prossima stagione. Classe giovanissima ma già con esperienza importante sulle spalle, il portiere di proprietà dell’Udinese ha disputato da titolare un intero campionato con il Benevento quando aveva appena 17 anni, veste la maglia dell’Under 20 azzurra e può vantare anche tre apparizioni in Serie A. Con i suoi 195 centimetri rappresenta un profilo moderno, potente e con ampi margini di crescita, che sotto la guida di mister dei portieri Venturi potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, se arriva Nunziante c’è da stare tranquilli: il muro amaranto può essere lui

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