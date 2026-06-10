Arezzo nove giorni di applausi | la Libera Accademia del Teatro porta in scena centinaia di allievi
La rassegna estiva della Libera Accademia del Teatro si svolge ad Arezzo dal 11 al 19. Durante questo periodo, vengono messi in scena spettacoli con la partecipazione di centinaia di allievi. La manifestazione si svolge in nove giorni consecutivi, caratterizzati da numerosi applausi del pubblico. La programmazione comprende diverse rappresentazioni teatrali con protagonisti gli studenti dell’istituzione. La manifestazione si tiene in un teatro cittadino, dove si svolgono le esibizioni pubbliche.
AREZZO – Si alza il sipario sulla rassegna estiva della Libera Accademia del Teatro. Dal 11 al 19 giugno il teatro Pietro Aretino ospiterà ben nove saggi-spettacolo che vedranno protagonisti centinaia di allievi di ogni età, dai bambini delle scuole elementari ai ragazzi delle medie e delle superiori, fino ai corsi per adulti. Dopo un anno di lezioni, gli allievi-attori avranno l’occasione di misurarsi con il pubblico attraverso un ricco calendario che spazierà tra classici intramontabili, scritture originali, commedie e tragedie, in un ideale viaggio nella storia del teatro. Ad aprire la rassegna saranno i gruppi Junior delle scuole superiori con i due spettacoli “L’ultima battuta” e “Condanna senza prove”, frutto del lavoro svolto insieme a Uberto Kovacevich. 🔗 Leggi su Lortica.it
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