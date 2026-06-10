AREZZO – Si alza il sipario sulla rassegna estiva della Libera Accademia del Teatro. Dal 11 al 19 giugno il teatro Pietro Aretino ospiterà ben nove saggi-spettacolo che vedranno protagonisti centinaia di allievi di ogni età, dai bambini delle scuole elementari ai ragazzi delle medie e delle superiori, fino ai corsi per adulti. Dopo un anno di lezioni, gli allievi-attori avranno l’occasione di misurarsi con il pubblico attraverso un ricco calendario che spazierà tra classici intramontabili, scritture originali, commedie e tragedie, in un ideale viaggio nella storia del teatro. Ad aprire la rassegna saranno i gruppi Junior delle scuole superiori con i due spettacoli “L’ultima battuta” e “Condanna senza prove”, frutto del lavoro svolto insieme a Uberto Kovacevich. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Lortica.it - Arezzo, nove giorni di applausi: la Libera Accademia del Teatro porta in scena centinaia di allievi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un giugno sul palcoscenico con i saggi della Libera Accademia del TeatroA giugno si svolgeranno ventuno spettacoli con quarantadue repliche in venti serate organizzate dalla Libera Accademia del Teatro.

Leggi anche: Teatro Pacini. Allievi in scena per il saggio

Argomenti più discussi: Libera Accademia: venti serate da vivere a teatro; Officine Social Movie racconta la memoria: al Cinema Eden il documentario Io sono qui di Simone Grazzi; Libera Accademia | venti serate da vivere a teatro.

Al via la rassegna di saggi-spettacolo della Libera Accademia del TeatroArezzo, 10 giugno 2026 – Gli allievi della Libera Accademia del Teatro salgono sul palcoscenico. La rassegna estiva della storica scuola cittadina apre il sipario con una prima settimana particolarmen ... lanazione.it