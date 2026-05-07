Una giornata dedicata al teatro delle nuove generazioni. Sabato dalle 15 alle 20.30 il Nuovo Teatro Pacini ospita la restituzione dei laboratori teatrali "Facciamo come se", organizzati dal Teatrino dei Fondi. Protagonisti gli allievi, suddivisi per fasce d’età, che al termine del percorso saliranno sul palcoscenico per condividere il frutto di un anno di creatività e passione. I laboratori, condotti da Claudio Benvenuti, Sergio Bulleri e Marta Paganelli, hanno rappresentato un’importante occasione di crescita: attraverso il teatro, gli allievi hanno potuto sviluppare creatività ed empatia, superare paure e timidezze, imparare a stare in gruppo e a rispettarsi reciprocamente, dando libero spazio alla fantasia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Pacini. Allievi in scena per il saggio

Notizie correlate

“Il Re scugnizzo” al Teatro Serra in scena gli allieviUna favola che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Patrocinio Morale dell’Assessorato all’Educazione ed ai rapporti...

La rassegna “Fiabe in Scena” al Teatro Apparte: in scena lo spettacolo "Il Mago di Oz"Un viaggio lungo la strada di mattoni gialli, tra magia, avventura e crescita: domenica 3 maggio 2026 il Teatro Apparte ospita “Il Mago di Oz”, nuovo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Teatro Pacini. Allievi in scena per il saggio; Fucecchio, al Teatro Pacini in scena i laboratori teatrali 'Facciamo come se'; Accademia Medica Filippo Pacini: un’eccellenza pistoiese non valorizzata.

Teatro Pacini. Allievi in scena per il saggioUna giornata dedicata al teatro delle nuove generazioni. Sabato dalle 15 alle 20.30 il Nuovo Teatro Pacini ospita la restituzione dei laboratori teatrali Facciamo come se, organizzati dal Teatrino d ... lanazione.it

Fucecchio, al Teatro Pacini in scena i laboratori teatrali 'Facciamo come se'Sabato 9 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 20:30, il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio ospiterà la restituzione finale dei laboratori teatrali Facciamo come ... gonews.it

Dal 7 maggio al 13 maggio Nuovo Cinema Teatro Pacini Fucecchio con Il Diavolo Veste Prada 2, il film diretto da David Frankel, racconta le nuove sfide di Miranda Priestly (Meryl Streep), iconica e temuta direttrice dell - facebook.com facebook