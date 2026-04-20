A partire dal 20 aprile, la metropolitana di Napoli interromperà il servizio serale sulla Linea 1 per quattro giorni consecutivi. La riduzione dell’orario di funzionamento si rende necessaria per eseguire lavori di manutenzione sulla linea. La modifica temporanea riguarda le corse serali, mentre il servizio durante il giorno rimarrà invariato. La decisione è stata comunicata dall’azienda di trasporto pubblico.

Per garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto rapido su ferro, la Linea 1 della metropolitana di Napoli subirà una parziale riduzione dell’orario di servizio per quattro giornate consecutive. L’interruzione anticipata, comunicata da Anm, interessa il periodo che va da lunedì 20 a giovedì 23 aprile 2026, con l’obiettivo di permettere ai tecnici di effettuare verifiche sulla linea e test sui materiali ferroviari. I nuovi orari per gli spostamenti serali. I cittadini che utilizzano il servizio metropolitano dovranno pianificare i propri rientri con maggiore anticipo rispetto alla consuetudine. Durante questo intervallo di manutenzione, l’ultimo treno in partenza dalla stazione di Piscinola è previsto per le ore 20:46, mentre deve raggiungere la zona del Centro Direzionale, l’ultima corsa utile partirà alle ore 21:16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro Linea 1: stop serale dal 20 aprile per lavori sulla linea

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