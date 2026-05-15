Il fantastico arcobaleno immortalato dopo la tempesta in Brianza

Da leccotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo si è colorato di arcobaleni nel pomeriggio di giovedì 14 maggio in Brianza, dove molte persone hanno osservato il fenomeno dopo un episodio di pioggia intensa. La presenza di nubi e temporali si è poi diradata, lasciando spazio a questa suggestiva manifestazione atmosferica. Diversi cittadini si sono fermati a scattare fotografie e a seguire con gli occhi i colori che si intrecciavano nel cielo, testimonianza di un evento naturale che si ripete con regolarità.

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È sempre uno dei fenomeni atmosferici e meteorologici più spettacolari e anche ieri, giovedì 14 maggio, non ha mancato di tenere numerosi lecchesi con il naso all'insù. Cosa? L'arcobaleno, naturalmente.In tanti lo hanno fotografato e tra questi c'è il nostro lettore Fausto Ligas, che ci ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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