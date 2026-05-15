Il fantastico arcobaleno immortalato dopo la tempesta in Brianza

Il cielo si è colorato di arcobaleni nel pomeriggio di giovedì 14 maggio in Brianza, dove molte persone hanno osservato il fenomeno dopo un episodio di pioggia intensa. La presenza di nubi e temporali si è poi diradata, lasciando spazio a questa suggestiva manifestazione atmosferica. Diversi cittadini si sono fermati a scattare fotografie e a seguire con gli occhi i colori che si intrecciavano nel cielo, testimonianza di un evento naturale che si ripete con regolarità.

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