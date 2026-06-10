Arbore torna alle radici | riceverà il Premio Re Manfredi nel 2026

Notizia in breve

L'artista riceverà il Premio Re Manfredi nel 2026 per i suoi cinquant’anni di carriera. La cerimonia si terrà nel 2026, in occasione di un evento dedicato. La commissione ha annunciato l’assegnazione del riconoscimento, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. L’artista ha iniziato la carriera più di cinquanta anni fa e continua a essere attivo nel settore. La premiazione avverrà in una data ancora da definire.