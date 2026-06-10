Arbore torna alle radici | riceverà il Premio Re Manfredi nel 2026
L'artista riceverà il Premio Re Manfredi nel 2026 per i suoi cinquant’anni di carriera. La cerimonia si terrà nel 2026, in occasione di un evento dedicato. La commissione ha annunciato l’assegnazione del riconoscimento, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. L’artista ha iniziato la carriera più di cinquanta anni fa e continua a essere attivo nel settore. La premiazione avverrà in una data ancora da definire.
Quale riconoscimento speciale riceverà l'artista per i suoi cinquant'anni di carriera?. Dove si svolgerà esattamente la cerimonia di premiazione nel 2026?. Perché la Fondazione ha scelto proprio un artista nato a Foggia?. Come influenzerà questo evento la promozione culturale del territorio garganico?.? In Breve Cerimonia in Piazza Falcone e Borsellino a Manfredonia sabato 4 luglio 2026. Premio XXXIII Internazionale di Cultura Re Manfredi per 50 anni di carriera. Evento inserito nel contesto del Festival delle Terre d’Acqua locale. Riconoscimento celebra il legame dell'artista con le terre di Foggia. Renzo Arbore riceverà il Premio Re Manfredi a Manfredonia sabato 4 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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