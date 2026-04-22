Durante la 71ª edizione dei Premi David di Donatello 2026, sarà consegnato il premio alla carriera a un noto regista italiano. La cerimonia si svolgerà questa sera, in occasione della quale verranno assegnati vari riconoscimenti a figure del cinema nazionale. Il regista premiato ha diretto numerosi film che hanno segnato la storia del cinema italiano. La serata vedrà la partecipazione di diverse personalità del settore cinematografico.

Nella serata di consegna dei riconoscimenti, arrivati alla 71esima edizione, verrà celebrato il regista che ha scritto pagine importanti della storia del cinema italiano. Sarà il regista e sceneggiatore Gianni Amelio a ricevere il Premio alla Carriera nel corso della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato durante la cerimonia di premiazione, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, che si svolgerà mercoledì 6 maggio e che sarà trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K sul canale Rai4K (numero 210 di Tivùsat), oltre a essere in diretta su Rai Radio2 e disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - David di Donatello 2026: Gianni Amelio riceverà il premio alla carriera

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