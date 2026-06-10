Anzio spiaggia per disabili | aprono le prenotazioni il 15 giugno
Le prenotazioni per la spiaggia accessibile ai disabili di Anzio apriranno il 15 giugno. Per ottenere un posto gratuito alla Riviera Mallozzi, bisogna presentare domanda secondo le modalità stabilite. Possono accedere alla spiaggia inclusiva persone con disabilità riconosciuta e accompagnatori, previa prenotazione. La gestione delle prenotazioni avverrà tramite apposito sistema online o telefonico, con dettaglio delle procedure pubblicato sui canali ufficiali.
? Domande chiave? In Breve Le prenotazioni per la spiaggia inclusiva di Anzio aprono lunedì 15 giugno alla Riviera Mallozzi. Le prenotazioni per la spiaggia gratuita dedicata ai disabili presso la Riviera Mallozzi 52 ad Anzio inizieranno ufficialmente lunedì 15 giugno 2026. La gestione dello spazio, affidata alla cooperativa Alteya su mandato della Asl Roma 6, garantirà l’apertura degli ombrelloni a partire da mercoledì 17 giugno per tutta la stagione estiva fino a settembre. Il servizio mira a offrire un ambiente caratterizzato da comfort, sicurezza e serenità per permettere un’esperienza marina completa. Per ottenere un posto, i richiedenti dovranno contattare telefonicamente il numero 3477704828. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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