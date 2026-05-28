Aprono oggi le prenotazioni per il 105 Summer Festival Ufficiale il cast della tappa veneziana

Da veneziatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi sono aperte le prenotazioni per la tappa veneziana del 105 Summer Festival, prevista per il 5 giugno al Parco San Giuliano. Il cast completo dell’evento è stato reso ufficiale. Le prenotazioni si possono effettuare online e sono rivolte a tutti gli interessati. La data segna l’inizio delle attività di prevendita per l’evento musicale. Non sono state comunicate ulteriori modifiche o dettagli riguardanti il programma.

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A partire da oggi, giovedì 28 maggio, prendono il via le prenotazioni per la tappa veneziana del 105 Summer Festival, in programma il 5 giugno al Parco San Giuliano (N.B. apertura prevista in giornata, non è stato comunicato l'orario).Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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105 Summer Festival, c'è la data di avvio delle prenotazioni. Priorità ai residentiIl 5 giugno si apriranno le prenotazioni per il 105 Summer Festival, che si terrà al parco San Giuliano.

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