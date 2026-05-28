Aprono oggi le prenotazioni per il 105 Summer Festival Ufficiale il cast della tappa veneziana
Oggi sono aperte le prenotazioni per la tappa veneziana del 105 Summer Festival, prevista per il 5 giugno al Parco San Giuliano. Il cast completo dell’evento è stato reso ufficiale. Le prenotazioni si possono effettuare online e sono rivolte a tutti gli interessati. La data segna l’inizio delle attività di prevendita per l’evento musicale. Non sono state comunicate ulteriori modifiche o dettagli riguardanti il programma.
A partire da oggi, giovedì 28 maggio, prendono il via le prenotazioni per la tappa veneziana del 105 Summer Festival, in programma il 5 giugno al Parco San Giuliano (N.B. apertura prevista in giornata, non è stato comunicato l'orario).Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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105 Summer Festival, c'è la data di avvio delle prenotazioni. Priorità ai residentiIl 5 giugno si apriranno le prenotazioni per il 105 Summer Festival, che si terrà al parco San Giuliano.