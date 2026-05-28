Aprono oggi le prenotazioni per il 105 Summer Festival Ufficiale il cast della tappa veneziana

Notizia in breve

Oggi sono aperte le prenotazioni per la tappa veneziana del 105 Summer Festival, prevista per il 5 giugno al Parco San Giuliano. Il cast completo dell’evento è stato reso ufficiale. Le prenotazioni si possono effettuare online e sono rivolte a tutti gli interessati. La data segna l’inizio delle attività di prevendita per l’evento musicale. Non sono state comunicate ulteriori modifiche o dettagli riguardanti il programma.