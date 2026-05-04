Tutti al mare spiaggia attrezzata per disabili pronta a metà giugno

Una spiaggia attrezzata per persone con disabilità sarà aperta a metà giugno. Sono state realizzate otto postazioni ombreggiate collegate da passerelle fino alla battigia, per facilitare l'accesso in acqua. Queste strutture sono dotate di un sistema chiamato “Seatrac”, un binario con sedia che permette di entrare in mare in modo autonomo e sicuro per chi ha mobilità ridotta.

Otto postazioni ombreggiate dedicate, collegate da passerelle fino alla battigia per consentire l’accesso agevole in acqua anche a persone con mobilità ridotta, tramite un “Seatrac”, binario con sedia che arriva fin dentro il mare. È il progetto “Tutti al mare” del Comune di Latina, per la.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Spiaggia per disabili, Di Cocco: "Nessuno stop al progetto, si sposta al tratto A di lungomare"Il progetto della spiaggia inclusiva per persone diversamente abili prosegue, anche se sarà necessario spostarlo dal tratto B di lungomare, dove era... Leggi anche: L'associazione che tutela mare e spiaggia a sostegno di Riccione Capitale del Mare Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutti al mare dal Circeo a Capalbio. Ma a Ostia aperti solo 15 stabilimenti su 50; Chioggia Line; Sito Istituzionale | Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza; VIDEO | Primo Maggio tutti al mare: migliaia di italiani con la valigia pronta. Latina, al via Tutti al mare: nasce la spiaggia inclusiva pronta per l’estate 2026Nel corso della commissione Trasporti, turismo e marina, presieduta dalla consigliera Pina Cochi, è intervenuto l’assessore Gianluca Di Cocco per fare il punto sul progetto Tutti al mare che preve ... latinaquotidiano.it Tutti al mare, spiaggia attrezzata per disabili pronta a metà giugnoOtto postazioni ombreggiate dedicate, collegate da passerelle fino alla battigia per consentire l’accesso agevole in acqua anche a persone con mobilità ridotta, tramite un Seatrac, binario con sedia ... latinatoday.it Buongiorno a tutti, A fine mese con altri 2 amici saremo in Corea del Sud, questione treni; dobbiamo prenotare 3 tratte e controllando sia sul sito ufficiale KTX che su Trip (lo sto usando praticamente sempre da quando viaggio in Asia/Sud-Est Asiatico), vi è una - facebook.com facebook Will Clyburn rassicura tutti: «Sto bene e sono in salute» x.com