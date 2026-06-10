Il 12 aprile a Cantù, in piazza Volontari della Libertà, un'auto rubata è stata coinvolta in un incidente che ha visto un pensionato di 81 anni essere investito. Alla guida del veicolo c'era un ragazzo di 15 anni. Dopo l'incidente, il veicolo è stato recuperato e il minorenne è stato sottoposto a controlli. La dinamica esatta dell'incidente e le conseguenze per il conducente minorenne sono ancora oggetto di accertamenti.

Cantù (Como) – Alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile, a Cantù (Como) in piazza Volontari della Libertà, investì un pensionato di 81 anni c’era un ragazzo di 15 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale grazie a una serie di?accertamenti svolti a partire dalle telecamere di?videosorveglianza, che avevano inizialmente consentito il?ritrovamento dell'auto. Il 15enne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e?ricettazione, in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. Il ragazzo è un cittadino italiano residente a Cantù, è figlio di genitori originari del Marocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziano travolto a Cantù da un’auto rubata: alla guida c’era un 15enne

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