Nel primo pomeriggio di oggi è stato trovato e arrestato Elia Del Grande, l’uomo ricercato da giorni dopo aver lasciato la sua abitazione di lavoro in provincia di Cuneo. Del Grande, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso un triplice omicidio in passato, era alla guida di un’auto rubata al momento del suo fermo. La sua fuga aveva attirato l’attenzione delle autorità, che hanno proseguito le ricerche senza sosta.

È stato rintracciato e arrestato nel primo pomeriggio di oggi Elia Del Grande, l’uomo già noto per la strage di Cadrezzate e da giorni irreperibile dopo essersi allontanato dalla casa lavoro di Alba, nel Cuneese. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate intorno alle 13.30 a Varano Borghi, in provincia di Varese. Del Grande non aveva fatto rientro nella struttura detentiva dalla giornata di Pasqua, facendo perdere le proprie tracce. Non si tratta del primo episodio: già lo scorso novembre si era reso irreperibile dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, nel Modenese. Al momento del fermo, l’uomo si trovava alla guida di una Fiat 500 risultata rubata nei giorni precedenti vicino al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elia Del Grande fermato, il triplice omicida in fuga era alla guida di un’auto rubata

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