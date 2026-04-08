Fermato Elia Del Grande era alla guida di un’auto rubata

Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla polizia mentre era alla guida di un'auto rubata. La sua identità è nota, e il suo passato include una condanna per aver ucciso tre membri della famiglia nel 1998 in un comune della provincia di Varese. La vicenda ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno eseguito il fermo per verifiche successive.

(Adnkronos) – E' stato fermato Elia Del Grande, il 50enne condannato per aver sterminato la sua famiglia, uccidendo il padre, la madre e il fratello nel 1998, a Cadrezzate, nel Varesotto. L'uomo si era allontanato il giorno di Pasqua dalla Casa di Lavoro dove era stato destinato, facendo perdere le sue tracce. Verso le 13.30 di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Elia Del Grande fermato, il triplice omicida in fuga era alla guida di un’auto rubataÈ stato rintracciato e arrestato nel primo pomeriggio di oggi Elia Del Grande, l’uomo già noto per la strage di Cadrezzate e da giorni irreperibile...

Fermato e controllato: era alla guida di un’auto rubata. All’interno arnesi da scassoDenunciato a Sezze un giovane di 21 anni; è accusato di ricettazione, riciclaggio e possesso di strumenti atti allo scasso Fermato dai carabinieri...

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Dentro la Notizia: Elia Del Grande in fuga per la seconda volta: era in permesso Video.

Fermato Elia Del Grande, era nel Varesotto: ha ferito un carabiniere mentre lo bloccavanoVerso le 13,30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi (Varese) Elia Del Grande, allontanatosi il giorno di Pasqua da Alba. L’uomo era alla guida di una Fiat ... milano.repubblica.it

Fermato a Varese Elia Del Grande: era evaso per la seconda volta in sei mesiÈ stato catturato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto restare. Del Grande è stato fermato mentre era alla guida di una ... fanpage.it

Uccise genitori e fratello. E' pericoloso. Era in permesso premio. Ed è evaso di nuovo. Elia Del Grande, uscito dal carcere nell’estate 2023 per il triplice omicidio dei genitori e del fratello - la «strage dei fornai», nel 1998 - e detenuto nella casa lavoro di Alba, ris - facebook.com facebook