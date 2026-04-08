Roma | anziana sventa la truffa del falso carabiniere 4 persone arrestate a Carpineto

A Carpineto Romano, una donna di 67 anni ha riconosciuto una truffa messa in atto da quattro persone fingendosi membri delle forze dell’ordine. La donna ha evitato di cadere nella trappola e ha collaborato con le autorità, portando all’arresto dei sospetti. Le quattro persone sono state fermate e portate in custodia, mentre lei è rimasta illesa dopo aver sventato il tentativo di raggiro.

Doveva essere l’ennesima vittima di una truffa, ma la donna di 67 anni, residente a Carpineto Romano, si è rivelata essere l’artefice principale dell’arresto dei suoi truffatori. Nel pomeriggio della vigilia di Pasqua, con lucidità e prontezza, ha sventato un tentativo di truffa aggravata, permettendo ai Carabinieri di intervenire e bloccare in flagranza quattro persone. Il copione della truffa era sempre lo stesso: nel primo pomeriggio di sabato di Pasqua, una voce al telefono si era qualificata come carabiniere, costruendo una storia convincente. Si affermava che a Roma era stata commessa una rapina in gioielleria e che l’auto utilizzata dai malviventi portava una targa corrispondente a quella del marito della donna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: anziana sventa la truffa del falso carabiniere, 4 persone arrestate a Carpineto Leggi anche: “Mi mostri il tesserino”, anziana sventa la truffa del falso carabiniere Carpineto Romano. Signora 67enne sventa la “truffa del falso Carabiniere”. In quattro, quando arrivano per appropriarsi dei gioielli trovano quelli veri ad arrestarliIl copione sempre lo stesso: nel primo pomeriggio di sabato di Pasqua, una voce al telefono si qualifica come carabiniere e costruisce una storia... Temi più discussi: Sventa la truffa del finto carabiniere, 72enne fa arrestare un 20enne a Cassino; Tenta truffa a un'anziana per 43.000 euro: la polizia avvisa la banca e sventa il colpo; Terni. La polizia sventa una truffa da oltre 40 mila euro a un'anziana. Revocato un bonifico bancario; Truffa del finto incidente automobilista sventa l' inganno e va dalla polizia locale. La truffa della rapina in gioielleria, l'anziana non cade nel tranello e fa arrestare quattro personeNell'auto della banda oro e gioielli prelevati ad un'altra vittima prima del tentato raggiro alla 67enne ... romatoday.it Truffa della finta rapina in gioielleria a Roma: anziana non ci casca e fa arrestare i truffatoriTruffa sventata a Carpineto Romano dove un'anziana ha scoperto quattro malviventi e ha aiutato i carabinieri a fermarli in flagranza di reato ... fanpage.it #Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook