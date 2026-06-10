Antonio Marino di UeD ha criticato Cinzia, Marco e Mario, e ha commentato negativamente il rapporto con Paola. Solo ieri, Paola Fatuzzo ha annunciato di aver iniziato una frequentazione con Marino al di fuori del programma.

Solo ieri sono emerse delle dichiarazioni fatte da Paola Fatuzzo che, con un certo entusiasmo, ha annunciato di aver avviato una frequentazione con Antonio Marino fuori da Uomini e Donne. In queste ore, però, anche il cavaliere ha rilasciato un’intervista nella quale ha raffreddato di parecchio le cose, facendo delle dichiarazioni un po’ ambivalenti, ma non solo. Il protagonista ha anche mosso delle accuse contro il triangolo delle meraviglie, ovvero, quello formato da Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. Le accuse di Antonio Marino contro Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. Antonio Marino, discusso cavaliere di questa stagione di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista su Lollo Magazine nella quale ha fatto delle confessioni su alcuni protagonisti del parterre. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Antonio Marino di UeD attacca Cinzia, Marco e Mario, poi sminuisce il rapporto con Paola

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