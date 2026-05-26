Nelle ultime puntate di Uomini e Donne si è parlato di un possibile triangolo tra Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. Durante la trasmissione, un gesto della donna ha suscitato dubbi sulla sincerità delle sue intenzioni nei confronti dei due uomini. La scena ha portato gli spettatori a interrogarsi sulla reale natura dei sentimenti mostrati dai protagonisti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata e la vicenda resta sotto osservazione.

A tenere banco nel corso delle ultime puntate di questa stagione di Uomini e Donne è, certamente, il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. I tre stanno praticamente occupando buona parte delle ultime messe in onda e, nei prossimi giorni, ce ne saranno da vedere delle belle. Ad ogni modo, la rapidità con cui tutta la situazione si è sviluppata e, soprattutto, il tempismo con cui il tutto è nato, stanno generando dei sospetti che tutto possa essere architettato per creare un po’ di hype. A fomentare questo dubbio, poi, ci ha pensato la stessa Cinzia, che in queste ore ha compiuto un gesto sui social che sta generando un certo sgomento. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Tra Cinzia Paolini, Mario e Marco è tutto finto a UeD? Un gesto della donna crea dubbi

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Uomini e Donne, Trono Over - L'acceso confronto tra Tina, Mario e Cinzia

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