Negli ultimi giorni, Marco, cavaliere di Uomini e Donne, ha ricevuto diverse segnalazioni da una donna con cui ha avuto una breve relazione alcuni mesi fa. Dopo aver condiviso alcune riflessioni pubbliche, ha espresso soddisfazione per sé stesso. Successivamente, ha inviato un messaggio a Cinzia Paolini, attuale frequentazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sulle reti televisive dedicate al programma.

In questi giorni, il cavaliere di Uomini e Donne Marco, che attualmente sta frequentando Cinzia Paolini, è stato al centro di svariate segnalazioni provenute da una donna con cui ha avuto una breve relazione qualche mese fa. La persona in questione ha descritto una versione completamente differente dell’uomo, ponendo l’accento sul fatto che, nella vita reale, sia totalmente diverso da come vuole apparire nel programma. La cosa più grave che è emersa, però, fa capo a una proposta di matrimonio, con tanto di regalo e “ Ti amo ” fatta alla donna poco prima di agire allo stesso modo anche con Cinzia. Tali segnalazioni hanno turbato molto il cavaliere, al punto da spingerlo a uscire dallo studio.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Marco dopo le segnalazioni a UeD: “Sono orgoglioso di me”, poi il messaggio a Cinzia

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