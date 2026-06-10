Antonino Monteleone è stato confermato come conduttore di Filorosso, il programma di approfondimento estivo in onda il lunedì sera su Rai 3. La trasmissione, che lo scorso anno era condotta da Manuela Moreno, ora passata a Rai 1, tornerà con Monteleone alla guida. La sua presenza nel programma rappresenta la seconda stagione consecutiva alla conduzione. La trasmissione si propone di approfondire temi di attualità e inchieste.

È Antonino Monteleone il nuovo conduttore di Filorosso, il programma di approfondimento estivo della prima serata del lunedì di Rai 3, affidato lo scorso anno alla brava Manuela Moreno, promossa su Rai 1 al timone dell’edizione estiva di Vita in Diretta. Al fianco dell’ex iena, da lunedì 15 giugno per dodici settimane, ci sarà la giornalista di RaiNews24 Adele Grossi. Per Monteleone, in Rai dal 2024, Filorosso è il terzo programma di attualità, dopo i flop su Rai 2 con L’Altra Italia e Linea di Confine, quest’ultimo relegato poi su RaiPlay. Al centro di Filorosso, l’attualità con un racconto settimanale dei fatti che stanno ridefinendo gli equilibri globali e la vita quotidiana degli italiani: politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Antonino Monteleone ci riprova (ancora!) con Filorosso

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