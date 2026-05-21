Antonino Monteleone in ospedale piccolo tagliando di manutenzione per il giornalista Rai

Il giornalista Rai è stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni piccoli problemi di salute. La sua famiglia ha riferito che si tratta di un intervento di routine, definito come un “piccolo tagliando di manutenzione”. Monteleone, noto per il suo stile di vita molto attivo, ha commentato che tali acciacchi possono capitare a chi conduce una vita intensa e sempre in movimento. La prognosi non è stata comunicata, né sono stati resi noti altri dettagli sulle sue condizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui