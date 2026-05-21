Antonino Monteleone in ospedale piccolo tagliando di manutenzione per il giornalista Rai
Il giornalista Rai è stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni piccoli problemi di salute. La sua famiglia ha riferito che si tratta di un intervento di routine, definito come un “piccolo tagliando di manutenzione”. Monteleone, noto per il suo stile di vita molto attivo, ha commentato che tali acciacchi possono capitare a chi conduce una vita intensa e sempre in movimento. La prognosi non è stata comunicata, né sono stati resi noti altri dettagli sulle sue condizioni.
(Adnkronos) – Antonino Monteleone ricoverato in ospedale. "I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto". Così in un post su Facebook il giornalista Rai. "Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo 'tagliando' di manutenzione –. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Antonino Monteleone. . Sono morti molti giornalisti a Gaza. Tantissimi ingiustamente mentre coprivano un conflitto durissimo. Ma molti, tra i morti, non erano solo giornalisti. Metterli tutti sullo stesso piano è fare un torto alla memoria di quelli onesti. Rivedi Line facebook
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