Antonino Monteleone è stato ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto lo stesso giornalista Rai attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, senza però specificare i motivi che lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche. Si è limitato a far sapere di essersi sottoposto a un “tagliando” di manutenzione, ringraziando il personale sanitario. Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: il messaggio del giornalista L'ondata di affetto dei fan e il ringraziamento: "Mi aiutate a recuperare" Le esperienze televisive di Monteleone tra La7, Mediaset e Rai Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: il messaggio del giornalista “I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonino Monteleone in ospedale, come sta il giornalista Rai ricoverato per un "tagliando di manutenzione"

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