Antonino Monteleone in ospedale come sta il giornalista Rai ricoverato per un tagliando di manutenzione
Antonino Monteleone è stato ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto lo stesso giornalista Rai attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, senza però specificare i motivi che lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche. Si è limitato a far sapere di essersi sottoposto a un “tagliando” di manutenzione, ringraziando il personale sanitario. Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: il messaggio del giornalista L'ondata di affetto dei fan e il ringraziamento: "Mi aiutate a recuperare" Le esperienze televisive di Monteleone tra La7, Mediaset e Rai Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: il messaggio del giornalista “I... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Antonino Monteleone. . Sono morti molti giornalisti a Gaza. Tantissimi ingiustamente mentre coprivano un conflitto durissimo. Ma molti, tra i morti, non erano solo giornalisti. Metterli tutti sullo stesso piano è fare un torto alla memoria di quelli onesti. Rivedi Line facebook