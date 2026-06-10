Anticipazioni Un Posto al Sole 15-19 giugno | Marina gelosa di Greta Roberto finisce nel mirino Viola torna a Napoli

Settimana ricca di colpi di scena a “Un Posto al Sole”. Le puntate in onda su Rai 3 dal 15 al 19 giugno porteranno avanti alcune delle storyline più seguite delle ultime settimane, con sviluppi importanti per Gianluca, Alberto Palladini e la coppia formata da Marina e Roberto Ferri. Al centro della scena ci sarà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un Posto al Sole anticipazioni 9 novembre: Espedito terrorizza Guido. Un Posto al Sole anticipazioni 10 novembre: Diego affronta Mattia. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Anticipazioni Un posto al sole: scoppia la passione tra Alberto e Anna

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