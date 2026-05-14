Un Posto al Sole anticipazioni 15 maggio | Marina gelosa di Greta passa all' azione

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in programma il 15 maggio, Marina si mostra gelosa di Greta e decide di agire di conseguenza. La soap, trasmessa dal lunedì al venerdì alle 20, presenterà sviluppi che coinvolgono i personaggi principali, con scene che si concentrano sui sentimenti e le reazioni di Marina nei confronti della giovane. La puntata si concentrerà sui rapporti interpersonali tra i protagonisti della serie.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre La settimana di Un Posto al Sole si conclude con l' episodio di venerdì 15 maggio, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Rosa, dopo aver ricevuto un regalo da parte di Pino, inizierà a riconsiderare la sua relazione con Damiano; nel frattempo, anche la coppia composta da Marina e Ferri sta subendo dei contraccolpi sotto l'influenza della presenza di Greta, tornata nella vita di Roberto dopo l'arrivo di Cristina a Palazzo Palladini. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap. Dov'eravamo rimasti La tensione tra Raffaele e Ornella ha ripercussioni anche sugli altri: Raffaele, accecato .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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