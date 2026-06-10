In Sicilia, sotto il sole di Taormina, Anna Valle ha sfoggiato un total white durante il 72° Taormina Film Festival. La attrice ha scelto un look completamente bianco, attirando l’attenzione con la sua presenza. L’evento si è svolto nella località dello Ionio, con Valle che ha calpestato il red carpet in un outfit monocromatico. La manifestazione ha riunito numerosi ospiti, mentre Valle ha partecipato come madrina.

Sotto il sole rovente della Sicilia la parola d’ordine è solo una: abbagliare. Ci ha pensato la splendida Anna Valle a farlo, sbarcando nella perla dello Ionio in veste di madrina per la 72ª edizione del Taormina Film Festival. Sul tappeto rosso dell’evento, che era nero, l’attrice ha letteralmente stregato ogni presente inaugurando la kermesse cinematografica con un total white da manuale, capace di unire il rigore chic delle grandi occasioni alla freschezza disinvolta che la stagione calda esige. Vediamone i dettagli, per replicarlo il prima possibile. Anna Valle, che al Taormina Film Festival 2026 ci ha insegnato come indossare il total white questa estate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Valle, ecco come si indossa il total white quest’estate: il look a Taormina

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