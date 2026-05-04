L'estate in anticipo di Michelle Hunziker | costume total white per il primo bagno in Romagna del 2026

Durante il fine settimana in Riviera Romagnola, Michelle Hunziker ha fatto il suo primo bagno dell'anno, indossando un costume total white. La showgirl ha scelto un look balneare elegante per questa uscita estiva anticipata, che ha attirato l'attenzione dei presenti. L'evento si è svolto in un contesto di relax sulla spiaggia, dove è stata immortalata mentre si immergeva nelle acque della località turistica.

L'estate 2026 di Michelle Hunziker è già cominciata. Lo scorso weekend è stata in Riviera Romagnola e ne ha approfittato per fare il primo bagno dell'anno con un look balneare super glamour: ecco cosa ha indossato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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