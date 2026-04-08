Anna Valle sarà la madrina della 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si terrà dal 10 al 14 giugno. La presenza dell’attrice sarà al centro dell’evento, che quest’anno si svolge nella località siciliana. La manifestazione prevede proiezioni di film, incontri e momenti dedicati al cinema italiano e internazionale. La scelta di Valle come madrina segna una novità per questa edizione del festival.

Anna Valle guiderà la 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà tra il 10 e il 14 giugno. L’attrice assumerà il ruolo di madrina per l’evento coordinato da Tiziana Rocca. La scelta dell’interprete nasce dalla volontà di avere un volto capace di unire competenza professionale e grazia. Secondo Tiziana Rocca, l’artista rappresenta un’eccellenza del italiano, rendendola la figura più indicata per promuovere la manifestazione a livello globale. Il percorso professionale di Anna Valle è caratterizzato da una solida versatilità, che l’ha portata a distinguersi sia in produzioni televisive di successo che in progetti cinematografici più complessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anna Valle e il ritorno alle radici: nuova madrina a Taormina

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