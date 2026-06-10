Anguissa rinnovo fermo | Rios prima alternativa

Il rinnovo del contratto di Anguissa è ancora in fase di stallo. La società ha come prima alternativa il giocatore Rios, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione contrattuale del centrocampista camerunese rimane da definire, mentre si valuta anche l’opzione di Rios come possibile sostituto o rinforzo. La trattativa tra le parti coinvolte non ha ancora portato a una soluzione formale.

Il futuro di Frank Anguissa resta uno dei dossier aperti in casa Napoli. Il centrocampista camerunese ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, dopo l’opzione di rinnovo unilaterale esercitata dalla società. La situazione, però, non è completamente definita. Il Napoli aveva avviato nei mesi scorsi una trattativa per prolungare ulteriormente il rapporto. Il confronto si è però fermato durante l’inverno e, da quel momento, non sono arrivati passi decisivi. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza continua a seguire con attenzione l’evoluzione del caso. Anguissa resta un giocatore importante per fisicità, esperienza e peso in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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