Anguissa Napoli il futuro ora è in bilico | Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate

Il futuro di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, si fa incerto dopo che l'allenatore ha escluso il suo coinvolgimento nel progetto della prossima stagione. La trattativa per il rinnovo contrattuale è attualmente ferma e nessuna novità è stata comunicata ufficialmente. La situazione resta sotto osservazione, con varie possibilità che potrebbero aprirsi nel corso dell’estate, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

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