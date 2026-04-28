Il rinnovo di contratto di Frank Anguissa con il Napoli rimane ancora in sospeso. La situazione del centrocampista potrebbe influenzare le prossime mosse della società, mentre il suo futuro nel club continua a essere un punto di domanda. La trattativa, al momento, non ha portato a risultati definitivi e il calciatore potrebbe valutare le opzioni disponibili. La vicenda tiene banco tra le discussioni dei tifosi e i media sportivi.

Il futuro di Frank Anguissa torna a essere un tema aperto in casa Napoli. Il centrocampista camerunense non è ancora al meglio della condizione e, dopo la panchina contro la Cremonese, rischia di partire fuori anche nella prossima gara con il Como. Ma il punto non riguarda solo il campo. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Fino a pochi mesi fa lo scenario sembrava molto diverso. Il rinnovo appariva vicino e la permanenza di Anguissa non sembrava in discussione. Poi l’infortunio, il calo di continuità e una seconda parte di stagione più complicata hanno rallentato tutto, fino a congelare un discorso che sembrava quasi definito. Il quotidiano riassume così la situazione: “A novembre, poco prima dell’infortunio, Anguissa stava discutendo e definendo un rinnovo poi finito in freezer.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Anguissa, rinnovo fermo e futuro in bilico col Napoli

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