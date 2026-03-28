Durante un evento musicale, Angelina Mango ha sorpreso il pubblico duettando con Marco Mengoni tra la gente presente. È la prima volta dopo un periodo di assenza dai concerti, dai media e dalle esibizioni dal vivo. Il momento è stato ripreso in un video che sta circolando online, suscitando molto interesse tra gli spettatori.

Angelina Mango è tornata a cantare live dopo un lungo periodo lontana dai palchi, dai riflettori e dalla tv. Un momento difficile vissuto dall'artista lucana, figlia del cantante Mango ed ex concorrente di Amici, che dopo il trionfo nella categoria canto dell'edizione 22 del talent di Maria De Filippi, le hit di successo, la vittoria a Sanremo 2024 con il brano “La noia” e il successivo Eurovision ha deciso di allontanarsi dalle scene. Lo ha fatto per prendersi cura di sé, della sua salute mentale, del suo fisico che, dopo due anni intensi, le ha chiesto uno stop. Ed è così che Angelina si è presa del tempo per sé, per ricostruirsi, curarsi, mettere a posto tutto quello che non andava nella sua vita. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Angelina Mango duetta a sorpresa con Marco Mengoni in mezzo al pubblico: il video è da brividi

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