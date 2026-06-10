Il nuovo singolo intitolato “Canto d’Amore” sarà pubblicato il 12 giugno dalla casa discografica Latarma Records, distribuito da AdaWarner Music Italy. Il brano vede la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni, a due anni di distanza dal loro precedente progetto “Uguale a me”, contenuto nell’album Poké Melodrama.

A due anni di distanza da Uguale a me, contenuto nell’album Poké Melodrama, le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni si riuniranno ancora una volta nel nuovo singolo Canto d’Amore, in uscita il 12 giugno per Latarma Records, distribuito da AdaWarner Music Italy. Scritto dai due artisti insieme a Jacopo Ettore, con musica di Ettore e Nicola Lazzarin, il brano racchiuderà in sé l’anima dei canti popolari mediterranei, unita a una produzione contemporanea, firmata da Cripo e Giovanni Pallotti. Angelina Mango e Marco Mengoni di nuovo insieme per “Canto d’Amore”. Le voci sulla nuova collaborazione hanno iniziato a diffondersi sui social nei giorni scorsi, dopo che Mengoni e Mango hanno condiviso lo stesso video durante una diretta Instagram. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Angelina Mango e Marco Mengoni hanno annunciato un nuovo singolo insieme: “Canto d’Amore” uscirà il 12 giugno

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Angelina Mango e Marco Mengoni al concerto in duetto insieme

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