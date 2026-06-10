Angelina Mango e Marco Mengoni il 12 giugno pubblicheranno Canto d'amore: il loro duetto per l'estate. Questo brano sugella un ritorno importante per la giovane cantante I brani dell’estate ancora non sono usciti tutti. AdessoAngelina Mango a sorpresa non solo ne pubblicherà uno, ma soprattutto al fianco di un altro grande nome, Marco Mengoni.I due, legati dallo stesso management, sono pronti a far ballare in estate conCanto d’amore, disponibile su tutte le piattaforme dal 12 giugno. Questa canzone segna un gran ritorno di Mango, dopo che è tornata a pubblicare nuova musica e soprattutto dopo che è tornata in concerto nei teatri. Forse questa sarà un’occasione per lei anche per tornare a cantare nelle grandi piazze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per l’estate: è Canto d’amore il nuovo brano

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Angelina Mango e Marco Mengoni cantano insieme mentre Amadeus li guarda orgoglioso

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