Angelina Mango ha un nuovo amore | è il fotografo Antonio Agostinelli lavorarono insieme al video di un suo brano

Angelina Mango avrebbe iniziato una nuova relazione con il fotografo Antonio Agostinelli, con cui ha collaborato nel video di un suo brano. La cantante avrebbe lasciato alle spalle una precedente relazione con Antonio Cirigliano. La notizia è stata riportata da fonti vicine alla cantante. Non sono state divulgate ulteriori informazioni sulla coppia o sui dettagli della relazione.

Angelina Mango ha ritrovato l'amore: dopo la fine della storia con Antonio Cirigliano, al fianco della cantante ci sarebbe ora Antonio Agostinelli. Fotografo di professione, ha lavorato con lei al videoclip di "Velo sugli occhi" e collabora con la sua stessa agenzia (LaTarma). Sui social alcuni scatti che li ritraggono insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ecco chi è il nuovo fidanzato di Angelina Mango, il fotografo Antonio AgostinelliLa storia tra Angelina Mango con Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band e compagno di lunga data, sembra essersi chiusa in modo silenzioso,... Leggi anche: Chi è Antonio Agostinelli, il nuovo fidanzato di Angelina Mango Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento La sera in cui Angelina Mango ha cantato il ‘Notturno’ del padre; Angelina Mango a Milano: la scaletta svela qualcosa di più di un semplice concerto; Angelina Mango, la possibile scaletta dei concerti a Milano; Angelina Mango è magia pura: in-canta con Marco Mengoni e svela il tour estivo. Chi è Antonio Agostinelli, il nuovo fidanzato di Angelina MangoNell’autunno del 2024, Angelina Mango aveva annunciato lo stop del suo tour. Una decisione presa per prendersi davvero cura di sè dopo un periodo intenso segnato dalla vittoria a Sanremo e dall’Eurovi ... dilei.it Angelina Mango annuncia il tour estivo e l'esibizione da brividi con Marco Mengoni facebook Angelina Mango annuncia il tour estivo e l'esibizione da brividi con Marco Mengoni x.com