Andrea Vavassori annuncia un nuovo compagno di doppio a Halle | Bolelli fermo ai box
Andrea Vavassori giocherà in doppio a Halle con un nuovo partner, mentre Simone Bolelli si prende una pausa per recuperare dopo il Roland Garros. Bolelli rimane fuori dal torneo fino a nuovo avviso.
Dopo le fatiche del Roland Garros, per Simone Bolelli è arrivato il momento di fermarsi e recuperare. La semifinale persa a Parigi contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos ha infatti lasciato qualche strascico nel percorso della coppia azzurra formata con Andrea Vavassori. A incidere sull’esito del match è stato soprattutto il problema alla caviglia destra accusato dall’emiliano, un infortunio che ne ha limitato sensibilmente la mobilità e l’efficacia negli spostamenti in campo. Archiviato il secondo Slam della stagione, il focus del tandem italiano si sposta ora sulla breve ma intensa parentesi sull’erba, con Wimbledon che rappresenta il principale obiettivo del calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it
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